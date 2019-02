Facebook

Der Lawinenairbag dürfte dem Osttiroler das Leben gerettet haben © APA/BARBARA GINDL

Ein Heer Schutzengel hatte ein Osttirol Samstagmittag bei einem Lawinenabgang in der Schobergruppe. Kaiserwetter veranlasste eine Gruppe von insgesamt vier Osttirolern, alle Mitte 20, für eine Tour auf das Tschadinhorn (3019 Meter) mit Aufstieg über das Kalser Lesachtal. Knapp unter dem Gipfel, in rund 2980 Metern Seehöhe, löste der erste der Gruppe in über 40 Grad steilem Gelände ein Schneebrett aus.

