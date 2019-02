Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine durchwachsene Buchungslage ist schlechte Voraussetzung für einen Nächtigungsrekord © APA/BARBARA GINDL

Franz Theurl hat einen Traum: Der Tourismuschef hofft, dass die Nächtigungen im Februar 2019 das Rekordergebnis des Februar 2018 knacken. In einem Interview mit ORF-Tirol hat er diese Latte gelegt. 300.000 Übernachtungen gilt es also zu überbieten. Aber schaut man sich in einzelnen Tälern offenen Auges um, gehen sie einem ab, die vielen Urlauber. Sie tummeln sich nicht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.