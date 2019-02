Facebook

Die Unfallstelle © Brunner Images/Philipp Brunner

Am Samstag kurz vor 7 Uhr früh war ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Felbertauernstraße aus Richtung Lienz kommend in Richtung Ainet unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet der Wagen ins Schleudern, kam über den linken Fahrbahnrand hinaus und stieß gegen eine Baumgruppe. Der Lenker und seine 57-jährige Gattin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von den Feuerwehren Ainet und Lienz mit der Bergeschere befreit werden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Frau, welche ebenfalls schwere Verletzungen erlitten hatte, wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Kommandant Herbert Putzhuber im Interview

Das total beschädigte Fahrzeug Foto © Brunner Images/Philipp Brunner

Die Einsatzkräfte am Unfallort Foto © Brunner Images/Philipp Brunner (Brunner Images | Philipp Brunner)