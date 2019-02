Facebook

Johannes Thingnes Bø hat sich in Osttirol zum Junioren-Weltmeister gekürt – und im Vorjahr in Korea zum Olympiasieger © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Was haben die beiden Biathlon-Stars Johannes Thinges Bø aus Norwegen und Laura Dahlmeier aus Deutschland gemeinsam? Beide sind Olympiasieger – und beide haben ihrer Karriere in Obertilliach bei der Junioren-Weltmeisterschaft vor sechs Jahren in Obertilliach die Initialzündung gegeben. Die Stars von morgen werden in zwei Jahren wieder in Osttirol um Edelmetall kämpfen. Die Obertilliacher haben den den Zuschlag für die Sport-Großveranstaltung erhalten. Die Entscheidung der Internationlen Biathlon Union (IBU) fiel im vergangenen Herbst eindeutig aus.

