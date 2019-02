Hörl vs. Bodenseer

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Attackiert seinen umstrittenen "Parteifeind" Franz Hörl © APA/EXPA/GRODER

Im Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbund schwelt ein offener Konflikt – und dabei tritt eine Parteifeindschaft offen zutage. Der Ex-Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer fordert den Abgang des Wirtschaftsbundchefs Franz Hörl in dieser Funktion sowie in jener als Vizepräsident der Wirtschaftskammer. Solange Hörl nicht auf seine Ämter verzichtet, stelle er, Bodenseer, seine Mitgliedschaft im Wirtschaftsbund ruhend. In der ÖVP-Teilorganisation rumort es seit Wochen. Hörl machte sich zudem seit jeher mit seiner polternden Art, Politik zu machen und seinen Angriffen auf seine „Lieblingsgegner“ wie Arbeiterkammer und ÖVP-Koalitionspartner Grüne nicht nur Freunde.