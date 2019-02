Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verhandlung musste vertagt werden, weil eine zeugin ausgefallen war © APA/ROBERT PARIGGER

Am Donnerstag stand ein Iraker (17) in Innsbruck vor Gericht, weil er im letzten Sommer im Draupark Lienz einem sechs Jahre älteren Einheimischen eine tiefe Schnittwunde in den Unterarm verpasst hatte. Soweit der unstrittige Sachverhalt. Wie es am 19. August zu der Tat kam, darüber gingen die Aussagen der Beteiligten aber weit auseinander.

Man habe sich getroffen, um eine Meinungsverschiedenheit auszudiskutieren.