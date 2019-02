Facebook

Oswald Blassnig ist als Schriftsteller, Maler und Musiker längst bekannt. Jetzt ist er es auch als Koch © Kasupovic

Seit 2008 ist Oswald Blassnig in Pension. Doch an Ruhestand denkt der ehemalige Lienzer Lehrer und Schuldirektor noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Seit zehn Jahren bekocht er nun schon mittags vier Pater und einen Bruder im Franziskanerkloster in Lienz. Und zwar sechs Mal die Woche – auch an Sonn- und Feiertagen. Nur mittwochs hat Blassnig frei.

„Kochen ist meine Leidenschaft“, sagt Klosterkoch Ossi, wie er auch genannt wird. Um seine Kochkünste zu verfeinern, besuchte er schon einige Kochkurse. „Und trotzdem war ich irgendwie unzufrieden mit mir und wollte wissen: Wie macht man es richtig?“, sagt er. Auch wenn er mit 70 Jahren dem Jugendalter doch schon ein paar Jahre entwachsen ist, entschied sich Blassnig die Lehre als Koch im zweiten Bildungsweg zu absolvieren. Ein Wifi-Kurs in Innsbruck machte es schließlich möglich.

Von Oktober 2018 bis diesen Jänner hieß es für den 70-Jährigen wieder Schultasche packen und ab in den Unterricht. Drei Wochen Theorie und drei Wochen Praxis standen auf dem Stundenplan. Vor allem beim theoretischen Unterricht ist Blassnig an seine Grenzen gestoßen. „Am meisten gefürchtet habe ich das Fach Rechnen und Kalkulation, da ich nie ein Mathematiker war“, sagt er.

