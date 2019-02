Facebook

Wer hätte das gedacht? St. Veit hat 44 Freizeitwohnsitze. © Ruggenthaler

Penibel hat die Osttiroler Volkspartei unter Obmann Bernhard Webhofer die Freizeitwohnsitze in Osttirol erhoben. Anlass dafür ist der Gesetzesentwurf für eine Abgabe auf derartige Wohnsitze. Dieser sieht vor, dass Gemeinden - abhängig von der Nutzfläche des Objektes - einen Betrag festlegen, der jährlich zu bezahlen ist. Von den Einnahmen profitieren laut Gesetzesentwurf zu 100 Prozent die Kommunen. Das Gesetz soll im Mailandtag beschlossen werden. In Kraft treten soll es am 1. Jänner 2020.

