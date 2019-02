Facebook

Pletzer-Ladurner und Exenberger wollen auch in Osttirol wieder etwas aufbauen © KK/Angelo Lair

Die Zeiten, in denen in der Mausefalle eine Miss Osttirol gekürt wurde, sind längst vorbei. Für die Veranstaltung gab es kaum mehr Teilnehmerinnen aus dem Bezirk Lienz. Und dennoch haben junge Frauen aus Osttirol die Chance, bei der Miss Tirol Wahl Mitte April dabei zu sein. Allerdings müssen sie dafür die Reise nach Nordtirol in Kauf nehmen. Castings finden am kommenden Samstag in Telfs und am 9. März in Innsbruck statt.