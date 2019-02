Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kasupovic

Die Idee, dass hinter dem Obi-Baumarkt in der Mienekugel Gemeinschaftsgärten entstehen, fiel bei den Lienzer Gemeinderäten am Dienstagabend auf fruchtbaren Boden. Wegen dem Neubau des Mobilitätszentrums mussten insgesamt sieben Schrebergärten, die direkt am Drauufer angesiedelt waren, in die Mienekugel verlegt werden. Der Abtransport der Schrebergärten erfolgte durch den Städtischen Wirtschaftshof: Kosten dafür: Rund 2000 Euro. Seitdem stehen die Gartenhäuser aber auf einer landwirtschaftlichen Vorsorgefläche. Diese wurde nun von den Gemeinderäten einstimmig umgewidmet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.