Symbolbild © Jürgen Fuchs

Ein kräftiges Hochdruckgebiet hat sich über unseren Raum gelegt. Wir haben es mit einer sehr schönen Wetterphase zu tun, bei der wiederum ganztags Sonnenschein am Himmel vorherrschen wird. Allerdings können dünne, hohe Schleierwolken zeitweise am Himmel zu sehen sein. In der Früh ist es noch verbreitet frostig kalt.