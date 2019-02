Facebook

Einen positiven Trend gibt es im Lienzer Talboden © Kasupovic

Osttirol ist in der Negativspirale. Auch im vergangenen Jahr ist der Bezirk Lienz – gemessen an den Einwohnern – wieder kleiner geworden. Zum Stichtag 1. Jänner 2019 lebten laut Statistik Austria 48.764 Menschen im Bezirk – am selben Tag im Jahr 2018 waren es noch 48.833 Menschen. Das Minus beträgt somit 0,14 Prozent. Die gute Nachricht: 13 der 33 Osttiroler Gemeinden sind gewachsen. Unter den „Gewinner-Gemeinden“ ist auch die Stadt Lienz. Dort lebten am 1. Jänner 2019 exakt 11.873 Lienzer. Das sind 29 mehr als am 1. Jänner 2018. Um 32 Menschen ist Nußdorf-Debant gewachsen – das ist das größte Plus in Osttirol. Am stärksten verloren hat die Gemeinde Kartitsch. Sie ist von 803 auf 772 Einwohner geschrumpft – das ist ein Minus von 3,86 Prozent.