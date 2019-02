Lienz bastelt am Garten für alle

Facebook

In der heutigen Gemeinderatssitzung geht es um den Grund für das Projekt. © Markus Traussnig

Es gibt Dinge, die in Gesellschaft mehr Spaß machen als alleine – Garteln zum Beispiel. In Lienz hat sich eine Gruppe gefunden, welche ein Gemeinschaftsgarten-Projekt vorantreibt. Um was geht es? Lienzer, die gerne garteln, sollen auf einer Fläche Grund und Boden pachten können. Darauf kann dann Obst und Gemüse angebaut werden – oder man fokussiert sich auf Blumen. Das Interesse für ein derartiges Projekt ist in der Sonnenstadt da. Das hängt auch damit zusammen, dass die bisherige Fläche der Lebenshilfe in Nußdorf-Debant künftig nicht mehr verfügbar ist. Am Projekt Gemeinschaftsgarten wollen aber mehr Lienzer teilnehmen.