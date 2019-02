Facebook

Manuel Seibald siegte © Brunner Images, Philipp Brunner

Bei Traumwetter fand vergangenen Samstag der 13. Compedal Skitourenlauf statt. Die Organisatoren konnten sich über eine Rekordteilnehmerzahl freuen. In der Skitourenklasse mit Start in Thal-Wilfern nahmen an die 50 Sportprofis teil. Die Hobbyklasse verzeichnete 130 Teilnehmer wobei hier vom Wildpark Assling gestartet wurde.