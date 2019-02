Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Lawine verlegte die Felbertauern Straße zur Hälfte (Sujetfoto) © KLZ/Ruggenthaler

Am Freitag gegen 15 Uhr löste sich oberhalb der Felbertauern Mautstraße, im Bereich Mutschental Graben, eine kleine Lawine. Das Schneebrett erstreckte sich über die in diesem Bereich befindliche Mutschental Galerie in die darunterliegenden Felder. Ein kleiner Teil der Lawine gelangte durch die nach vorne offene Galerie auf die Fahrbahn in Richtung Matrei und verlegte die Fahrbahn auf rund 20 Metern Länge zur Hälfte.