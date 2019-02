Facebook

Das Unternehmen stellt Holzwerkstoffe her © Weichselbraun

In Osttiroler Wirtschaftskreisen weiß man es schon länger – Martin Troyer hat ein insolventes deutsches Unternehmen gekauft. Troyer war 17 Jahre lang Geschäftsführer des Hella-Konzerns in Abfaltersbach und hatte maßgeblichen Anteil an dessen Wachstum. Nun hat er sein eigenes Unternehmen. Dabei handelt es sich um einen Holzwerkstoffhersteller mit Sitz in Oberstenfeld, Baden-Württemberg.

