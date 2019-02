Facebook

Engstellen gibt es genug - auf der Bundesstraße durch Sillian © Michael Egger

In Sillian gibt es bei den Gemeinderatssitzungen so etwas wie ein Ritual. Zum Schluss, beim Tagesordnungspunkt „Anträge, Anfragen, Allfälliges“, erkundigt sich Gemeinderat Michael Baldauf von der ÖVP-Gemeinschaftsliste immer wieder nach dem aktuellen Stand in Sachen Umfahrung. Und anders als sonst, war das Thema dieses Mal nicht nach wenigen Sekunden wieder vom Tisch. Es gibt also Neues. Die Untersuchung des Planungsbüros Bernarnd liegt vor – diese hat das Land im Jahr 2017 in Auftrag gegeben. „Es ist richtig, dass der chronologische Überblick über die Projekthistorie durch seit Kurzem vorliegt“, sagt Christa Entstrasser-Müller, Sprecherin von Landesrat Josef Geisler.

