Keta ist neuer Chef der Inneren Medizin, Kollnig ist neuer Verwaltungsdirektor © Kasupovic

Jetzt ist es offiziell: Der Wahl-Wiener Georg Kollnig ist der neue Verwaltungsdirektor am Bezirkskrankenhaus (BKH) in Lienz. Seit neun Jahren ist der 49-Jährige, der aus Thurn stammt, Finanzdirektor bei der Firma Xerox in Wien. „Es war ein Feuer da für eine berufliche Veränderung. Dass dies genau in Osttirol sein wird, war ein Zufall“, sagt Kollnig, dessen Bruder übrigens der Bürgermeister von Thurn ist. „Ich bin ein Quereinsteiger, daher ist das absolutes Neuland für mich. Das kann für das Bezirkskrankenhaus aber auch ein Vorteil sein, da ich nicht betriebsblind bin“, sagt Kollnig.

