Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tiroler Amtsgebäude, wie die Bezirkshauptmannschaft Osttirol in Lienz, verfügen über ein einheitliches Sicherheitskonzept © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Die Bluttat auf der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn löste in ganz Österreich eine Diskussion über Sicherheit an Ämtern aus. Auch in Osttirol ist die Bestürzung darüber groß. In Tirol gibt es bereits ein einheitliches Sicherheitskonzept für alle Landesgebäude, sagt Landesamtsdirektor Herbert Forster: „Diese Konzepte werden immer wieder – so auch aktuell – überarbeitet und sofern notwendig auch umgehend angepasst und aktualisiert." Auch der aktuelle Vorfall in Vorarlberg und die Erkenntnisse rund um die Bluttat werden da einfließen.