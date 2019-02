Am 9. Februar geht der beliebte Kinderlift auf der Haidenhof-Wiese in Betrieb.

Bei Kindern und Eltern ist der Minilift beim Haidenhof sehr beliebt © Lienzer Bergbahnen

Aufgrund der tollen Schneesituation im Tal werden die Lienzer Bergbahnen mit Beginn der Semesterferien den Haidenhof Kinderübungslift in Betrieb nehmen. Er wird in den Ferien von 9. bis 17. Februar, täglich von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr in Betrieb sein. Danach öffnet der Lift je nach Schnee- und Wettersituation im Wochendenbetrieb, jeweils Samstag und Sonntag.