Die „Arbeitsassistenz Tirol“ hilft Menschen mit Beeinträchtigung. Die neuen Räume in der Andreas Hofer-Straße sind „Drehscheibe“ für Firmen und Jobsuchende.

Bettina Saiger, Andreas Huber, Bettina Egartner, Gerlinde Kieberl, Ingrid Wilhelmer, Sabrina Filzmaier, Harald Schneider und Daria Egger sind übersiedelt © Egger

Dass Menschen mit Beeinträchtigung einer Beschäftigung nachgehen können, war vor gut 20 Jahren in Osttirol kaum vorstellbar. Das hat sich geändert. Zu verdanken ist diese Entwicklung vor allem „arbas“. Die Arbeitsassistenz Tirol arbeitet seit 1998 in Lienz mit Jugendlichen und Erwachsenen mit Beeinträchtigung und Erkrankung. Die Mitarbeiter klären gemeinsam mit den Menschen ihre beruflichen Möglichkeiten, helfen ihnen, einen Job zu finden und dann im Job zu bleiben. Mittlerweile ist die Arbeitsassistenz übersiedelt – vom Dolomitencenter in die Andreas Hofer-Straße 12. Etwa 120 Quadratmeter umfassen die neuen Räumlichkeiten, die gestern eröffnet wurden.

