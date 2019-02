Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Das Wochenende war ergiebig, was Schnee betrifft. Jetzt folgen Tage mit fetzblauem Himmel und vielen Sonnenstunden. Die Verführung ist groß – aufzusteigen in Regionen, in denen sich noch keine Spur im fast unendlichen Weiß findet. Feinster unberührter Pulverschnee glitzert im gleisenden Licht. Groß ist die Verführung für Schwünge durch den Tiefschnee. Aber Achtung! An Tagen wie diesen ist es besser, den ungesicherten Skiraum zu meiden.

