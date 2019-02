Facebook

© Kasupovic

Am 5. März ist es wieder soweit. Der Faschingsdienstag steht ins Haus. Und da stellt sich für viele die Frage: Dürfen Arbeitgeber per Weisung Kostümierungen verordnen? „Grundsätzlich nicht,“ erklärt Thomas Radner, Leiter der arbeitsrechtlichen Abteilung der Arbeiterkammer (AK) Tirol. Aber es gibt eine Ausnahme: „Verkleidung ist aus dienstlichen Gründen notwendig“, so Radner weiter. In Unterhaltungsbetrieben, wie etwa in einer Bar, sei es zulässig, wenn Mitarbeiter im Rahmen von Faschingspartys verkleidet antanzen müssen. Doch auch hier gibt es Grenzen. „Das vom Arbeitgeber vorgeschriebene Kostüm darf nicht entwürdigend oder lächerlich sein“, betont Radner. Legitim wäre beispielsweise ein Piratenkostüm. Bei freizügigen Kostümen hört der Spaß aber auf. Am besten sei es, die Verkleidung mit den Mitarbeitern im Vorhinein abzusprechen, rät der Arbeitsrechtler.

Aber auch Mitarbeiter haben keine Narrenfreiheit zu Fasching: Die Verkleidung darf in keinem Fall zum Sicherheitsrisiko werden oder gegen Hygienevorschriften verstoßen.

