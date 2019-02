Facebook

Der Konkurs wurde am Montag eröffnet © KK/Markus Traussnig

„Über das Vermögen des Osttiroler Musikproduzenten Josef Schönleitner wurde am Montag am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet“, berichtet Stephan Mazal vom Österreichischen Verband Creditreform. Der Schuldner betreibt als Einzelunternehmer in Nußdorf-Debant ein Tonstudio.