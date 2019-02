Facebook

Achtung: Das Konzert kann heute nicht stattfinden © KK/Privat

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 550 Jahre Markterhebung Sillian wurde im Pustertaler Oberland ein Jugendblasorchesterprojekt initiiert. Jene Musikanten, die das Leistungsabzeichen in Bronze erfolgreich abgelegt haben wirken in diesem Blasorchester, welches am 2. Februar um 20.00 Uhr im Kultursaal Sillian musiziert, mit. "Es muss auf den 16. Februar 2019 verschoben werden", schreibt der Musikbezirk Pustertal-Oberland in einer Aussendung.