Kein Weiterkommen in Richtung Mittersill. Sicherheit geht vor.

Die Lawinengefahr ist zu hoch © KK/Felbertauern

Am Morgen haben die Verantwortlichen der Felbertauern Straße AG entschieden, die Straße zu sperren. Grund dafür ist die hohe Lawinengefahr aufgrund des starken Schneefalls. Über Osttirol kommt man derzeit also nicht in den Pinzgau. Sollte die Sperre aufgehoben werden, informieren wir Sie.