Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © dpa/Marijan Murat

Eine Zeile im Gesetz macht das Leben von Tiroler Studenten, die nicht in Tirol studieren, schwerer. Das muss nicht sein. Am besten wäre gewesen, die Sache noch vor Beginn des neuen Semesters zu regeln. Es wollte nicht sein. Ganz viele Studenten regeln das Problem aber ohnehin selber und steigen gar nicht in die Öffis ein – sondern gründen Fahrgemeinschaften. Ein voll besetztes Auto – die Insassen teilen sich die Kosten für den Diesel. Macht gut 10 Euro von Lienz nach Graz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.