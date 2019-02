Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Studenten, die nach Graz auf die Uni pendeln, bekommen kein Tiroler Semesterticket © Elmar Gubisch

Das Studentenleben ist kostspielig. Neben der Unterbringung am Studienort und den Lernmaterialien kostet vor allem eine Sache Geld: Die Mobilität. Recht günstig kommen die Studenten mit dem Semesterticket des Verkehrsverbundes Tirol von zuhause zur Universität. Die Sache hat aber einen Haken. Wer an keiner Uni oder Fachochschule in Tirol inskribiert ist, bekommt das Studententicket um 180 Euro pro Semester nicht. „Das betrifft gerade bei uns viele Studenten“, sagt die Landtagsabgeordnete Elisabeth Blanik (SPÖ). Viele Osttiroler würden in Graz oder an Fachhochschulen in Kärnten studieren. Vor allem trifft es aber auch Osttiroler, die im süddeutschen Raum studieren, und durch Tirol müssen, um in die Heimat zu kommen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.