Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pfarrer Jean Paul Ouedraogo © Brunner Images | Philipp Brunner

Am 10. Februar wird Pfarrer Jean-Paul Ouedraogo seinen seelsorglichen Dienst in der Leitung des Seelsorgeraums und der Pfarren Inzing-Hatting-Polling beenden. Er wird in Kürze in seine Heimatdiözese Kaya nach Burkina Faso zurückkehren. Wie Generalvikar Florian Huber in einem Schreiben an die Pfarrgemeinden mitteilt, habe er diese Entscheidung einvernehmlich mit dem Seelsorger getroffen. „Ich wünsche ihm sehr, dass er wieder zu innerer Stabilität und Gesundung findet,“ so der Generalvikar. Bei einem Gottesdienst mit Dekan Peter Scheiring am 9. Februar wird Pfarrer Ouedraogo verabschiedet. Ouedraogo wirkte 13 Jahre lang in Lienz, davor war er in Prägraten und Virgen.