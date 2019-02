Die Gründungsintensität ist nur in Kitzbühel höher. Die meisten „Neuen“ in Tirol sind aber Einzelunternehmer.

Walter Hueter und Helmut Senfter gehören zu den Gründern © KK/PRIVAT

In dieser Statistik liegt der Bezirk Lienz tirolweit im Spitzenfeld. Es geht um die Gründungsintensität. Konkret handelt es sich dabei um jenen Wert, wie viele Unternehmen pro 1000 Einwohner gegründet worden sind. In Osttirol liegt dieser Wert bei 4,4. Nur in Kitzbühel ist er mit 4,6 höher. Landeck ist mit 3,1 Gründungen pro 1000 Einwohner Schlusslicht in dieser Statistik.

