LLA-Schülerinnen der Fachrichtung ländliches Betriebs- und Haushalts- management servierten den Gästen ihre Kreationen © LLA LIENZ

Zum zweiten Mal konnte man in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) ein Dinner der besonderen Art erleben. Unter dem Motto „Essen macht Wissen – Was hat unser Essen mit Biodiversität zu tun“ gestalteten Schülerinnen einen informativen wie genussvollen Abend. Auf acht Thementischen erzählten Experten den 60 Gästen, welche Rolle das Thema Biodiversität spielt. So richtig genussvoll wurde es, als die Schülerinnen ihre Kreationen aus der Küche servierten – aus regionalen Spezialitäten und Rohstoffen von heimischen Betrieben, versteht sich.