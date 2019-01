Verdacht auf Wolf St. Jakob bewahrt Ruhe

Facebook

Zuletzt hatte man in St. Jakob diesen Wolf gesehen, für Universum-Aufnahmen im Jahr 2000 © RUGGENTHALER

An den Wirtshaustischen in St. Jakob wird heftig diskutiert. Den Stoff dafür liefert ein gerissenes Hirschtier. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde es auf einer Gemeindestraße erlegt. Schon von Anfang an wurde ein Wolf als Übeltäter vermutet.

Nachdem Martin Janovsky, der Experte des Landes für Beutegreifer, über den Riss informiert wurde, sagt dieser: „Anhand der derzeitigen Anhaltspunkte besteht der konkrete Verdacht, dass es sich beim aufgefundenen Rotwildkadaver um einen Wolfsriss handelt.“ Janovsky stellt auch fest, dass Sichtungen eines Wolfes im Gemeindegebiet von St. Jakob derzeit nicht bekannt seien.

