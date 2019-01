Der bekannte Osttiroler wendet sich auf Facebook erstmals nach seinem Absturz vom Funkmasten an die Öffentlichkeit. Im Beitrag dankt er in erster Linie den Ärzten und Einsatzkräften.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andy Holzer hat schon wieder "Appetit auf neue Vorhaben" (Archivfoto) © Brunner Images/Philipp Brunner

Erstmals nach seinem Unfall wendet sich der bekannte blinde Extrembergsteiger Andy Holzer selbst an die Öffentlichkeit. Ausführlich berichtet er in einem Facebook-Beitrag über seinen Absturz vom Funkmasten, die Rettungsaktion und seine jetzige Lage: "Am 26.1. 2019, kurz nach 12 Uhr riss mich eine (auch für Sehende) nicht erkennbare, gelöste Seilklemme an meinem Funkmasten, in eine plötzlich völlig andere Lebenslage", schreibt der Osttiroler, der sich für die Arbeit der Rettungskräfte bedankt: "Ich spüre heute noch die Hände von Lukas (Feuerwehrmann) der mit all seiner Kraft versuchte zu stabilisieren und spüre sein Zögern wie er mir das Verletzungsbild meiner Hände zu schildern versuchte."