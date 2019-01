War es ein Wolf? Junghirsch in St. Jakob erlegt und zerrissen

Auf Gemeindestraße in St. Jakob wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Hirschtier bestialisch zerlegt.

Überreste eines tödlichen Angriffes auf der Sonnseite von St. Jakob © KK/PRIVAT

Grausliche Szenen müssen sich in besagter Nacht auf dem Gemeindeweg Richtung Innerberg und Außerberg in St. Jakob abgespielt haben. Am Dienstagmorgen entdeckte ein Landwirt, der seine Kinder zur Schule brachte, einen Tierkadaver. Von dem war die Bauchhöhle ausgeräumt, das Fleisch wurde bis auf die Rippen abgenagt. Im Umfeld des Kadavers fanden sich Rissteile.

