Die Spar-Gruppe hofft, dass die Genehmigungen für das Projekt im März da sind © Architekt MATHOI

Die Parkplätze auf dem Kaufhaus-Areal in Lienz bleiben vorerst Parkplätze. Der für Frühjahr 2019 anvisierte Baustart des „Shopping-Quartiers“ samt Hotel an der Dolomitenkreuzung ist nämlich äußerst unrealistisch. Warum? Am 13. Dezember 2018 ist die gewerberechtliche Genehmigung für das Bauvorhaben der Spar-Gruppe erloschen. Laut Gewerbeordnung läuft diese aus, wenn nicht binnen fünf Jahren nach erteilter Genehmigung der Betrieb der Anlage aufgenommen wird. Bekanntlich kann man noch nicht einkaufen.