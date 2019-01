Die Skiliftanlage in Prägraten ist ab sofort Mitglied im Kartenverbund der Snow Card Tirol.

Skigebiet Prägraten © Hannes Kröll

„Verrückt nach Schnee“ lautet nun auch das Motto in Prägraten am Großvenediger. Denn ab sofort ist die heimische Skiliftanlage auch Mitglied im Kartenverbund der Snow Card Tirol. Der Saisons-Skipass ist der Begleiter zu über 90 Skigebieten, 4.000 Pistenkilometern und 1100 Liftanlagen in ganz Tirol.