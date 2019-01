Das Wetter in Osttirol

© Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Zur Wochenmitte rückt bereits das nächste Tief näher. Damit schieben sich die Wolken wieder enger zusammen und die Sonne wird in den Hintergrund gedrängt. Die Kaltluft hat uns weiterhin fest im Griff. Vielfach herrscht Dauerfrost mit den kältesten Temperaturen im Defereggental. Gegen Abend hin setzt leichtes Geflocke ein und vor allem in der Nacht zum Donnerstag ist geringer Schneefall zu erwarten. "Die zu erwartenden Schneemengen sind allerdings in vielen Orten Osttirols kaum der Rede wert", verspricht Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts.