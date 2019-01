Der Tanzschule Weichselbraun in Lienz wurde das „Tiroler Tanzschul-Gütesiegel“ verliehen.

Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf zeichnete das Tanzlehrer-Ehepaar Eddy und Steffi Weichselbraun aus © KK/LAND TIROL, KATHREIN

Seit 2006 ist die Tanschule Weichselbraun im Lienzer Gewerbegebiet Peggetz beheimatet. Zusammen mit seiner Ehefrau Steffi bietet Eddy Weichselbraun ein umfangreiches und ständig aktualisiertes Repertoire an Gesellschaftstänzen an, sowie eine breite Palette an Spezialtänzen und Fitness-Programmen für alle Altersgruppen. Nun wurde die Tanzschule für ihre langjährige qualitätsvolle Tanzausbildung mit dem „Tiroler Tanzschul-Gütesiegel“ ausgezeichnet.