Wussten Sie, dass am Wochenende Skitouren-Festival war?

© KK/TVBO

Es hätte ein ganz großer Wurf werden sollen – das Osttiroler Skitourenfestival. Vor sechs Jahre wurde es von Franz Theurl ins Leben gerufen. Damals hatte man wenig Freude, dass das Festival in Lienz stattfand. Der Ruf wurde laut, die Veranstaltung dort zu haben, wo es Authentizität gibt: in den Tälern. Dem Ruf wurde Folge geleistet. Das Festival kam nach Innervillgraten. Dort war es heuer zum zweiten Mal beheimatet, und zwar am vergangenen Wochenende.

