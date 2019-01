Facebook

Rückblick auf 2018: Manfred Bernsteiner, Friedrich Blaßnig, Roman Possenig und Stefan Klocker © Natascha Brunner

Das Klarinettenensemble „Windwurf“ eröffnete die Generalversammlung des Musikbezirks Lienzer Talboden. Bezirksobmann Stefan Klocker und die Musikanten blickten auf das Jahr 2018 zurück. 836 aktive Mitglieder waren in 16 Musikkapellen tätig. Bei den Jungmusikanten sind derzeit 362 in Ausbildung, wobei 180 bereits aktiv mitspielen. Man konnte wieder viele Jungmusikerleistungsabzeichen erzielen. Insgesamt wurden drei Junior-Leistungsabzeichen, 44 Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze, zwölf in Silber und zwei in Gold errungen. Die Musikkapellen haben insgesamt 305 Veranstaltungen absolviert, davon rund 100 kirchliche und 195 Veranstaltungen von Ensembles in Kleingruppen.