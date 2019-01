Die Vollversammlung startet am Dienstag um 19 Uhr. Wir tickern wieder live aus dem Lienzer Stadtsaal.

In den Stadtsaal kommt man nur mit einer Wahlkarte - oder via Ticker der Kleinen Zeitung © Michael Egger

Gibt es wieder einen Live-Ticker? Diese Frage in Bezug auf die Tourismuswahl erreichte uns in den vergangenen Tagen oft. Und die Antwort lautet: Ja, Michaela Ruggenthaler und Michael Egger sind vor Ort. Um 19 Uhr startet die Vollversammlung des Tourismusverbandes Osttirol. Wir werden bereits vor dem Start online sein und Sie mit Echtzeit-Informationen versorgen. Spannend wird die Versammlung allemal – das hat der Wahlkampf in den vergangenen Wochen gezeigt.