Spektakulärer Einsatz Blinder Extrembergsteiger Andy Holzer bei Unfall schwer verletzt

Feuerwehren mussten in der Osttiroler Gemeinde Tristach den bekannten Bergsteiger Andy Holzer von einem privaten Funkmast bergen.

Höhenrettung in Tristach © Brunner Images/Philipp Brunner

Ein schwerer Unfall hat sich Samstagmittag in der Gemeinde Tristach (Osttirol) ereignet. Laut ersten Informationen dürfte der Bergsteiger und Hobbyfunker Andy Holzer Arbeiten an seinem privaten Funkmast verrichtet haben. Dabei habe sich der 52-Jährige laut Polizei einen Zeigefinger abgetrennt und den Arm gebrochen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann vom Rettungshubschrauber C7 in das Klinikum nach Klagenfurt geflogen. Da der Verletzte vom Funkmast gerettet werden musste, wurde die Drehleiter aus Lienz angefordert. Neben der Feuerwehr Lienz stand auch die FF Tristach im Einsatz.