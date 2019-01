Facebook

Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Das wissen auch Häuslbauer in Osttirol nur allzugut. Bis sie die Ruhe in den eigenen vier Wänden genießen dürfen, brauchen sie einen langen Atem. Der Prozess von Einreichung bis zur Baugenehmigung dauert viel zu lange. Seitens des „Gemeindeverbandes der Bausachverständige“ will man davon aber nichts wissen. Wirtschaftskammer Lienz und Land wissen aber sehr wohl über diese Probleme Bescheid. Die Kritik kommt also nicht von ungefähr. Es liegt aber auch auf der Hand, dass sich hier Bausachverständige und Bürgermeister nicht gegenseitig auf die Zehen steigen wollen.

