Bauvorhaben im Bezirk schießen wie Schwammerln aus dem Boden. Und trotzdem läuft nicht alles glatt © APA/dpa/dpaweb(Boris Roessler)

Wer in Osttirol ein Bauvorhaben plant, muss sich in Geduld üben. Der Prozess von der Einreichung bis zur Baugenehmigung dauert viel zu lange. Dieser Meinung ist zumindest der Verfasser eines anonymen Briefes, der der Kleinen Zeitung vorliegt. Doch von Anfang an: Eine Baugenehmigung zu erteilen ist Sache der Gemeinde beziehungsweise des Bürgermeisters. Während in der Stadtgemeinde Lienz das Ganze über das Bauamt abgewickelt wird, teilen sich die restlichen 32 Osttiroler Gemeinden zwei Bausachverständige. Sie sind über den „Gemeindeverband der Bausachverständigen“ angestellt.

