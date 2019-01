Facebook

Voll ist die Urne noch nicht © Michael Egger

Stimmberechtigte bei der Tourismuswahl haben sich bereits auf den Weg gemacht. Wer keine Lust hat, den langen Wahlabend im Stadtsaal mit zu erleben, nützt vielleicht das Angebot der Vorwahl. Die Möglichkeit dafür gibt es diesmal nur mehr im Tourismusbüro in Lienz. Für die Wahlberechtigten aus den Tälern ist der Weg zur Urne oft ein weiter. Nach vier Tagen Vorwahl sah es am Donnerstagabend so aus: 17 von 36 Stimmen wurden in der Stimmgruppe I abgegeben, 78 von 177 in der Stimmgruppe II und 768 von 3999 in der Stimmgruppe III.

