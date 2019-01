Sillianer beim Ö3-Midnightrace in Schladming

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ruggenthaler stürzt sich nach den Profis den Weltcuphang hinunter © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Am Dienstag, den 29. Jänner treten zehn Ö3-Hörer beim Ö3-Midnightrace auf der Slalomstrecke in Schladming gegeneinander an. Direkt nach der Nightrace-Siegerehrung werden sie bei der Ö3-Skichallenge zeigen, wer der oder die Schnellste ist. Coach Michi Kirchgasser, die bei der Ski-WM 2013 in Schladming die Silber-Medaille gewonnen hat, hat die Teilnehmer persönlich ausgesucht.

Motivation

Das Nightrace in Schladming gilt unter den besten Skifahrern der Welt als das steilste, schwierigste und gleichzeitig spektakulärste Slalom-Rennen des Weltcups. Für die Teilnehmer des Ö3-Midnightrace wird der originale Slalom-Kurs des zweiten Durchgangs also die Herausforderung des Jahres. Kirchgasser hat noch ein paar motivierende Worte für die Mutigen: „Unser Team ist komplett, ich freu mich narrisch drauf. Alle klingen schwerst motiviert und stacheln sich gegenseitig an – genauso wie es sein soll, denn Konkurrenz belebt das Leben. Sie werden das rocken!“

Luca Ruggenthaler aus Sillian ist der Tiroler Vertreter beim Midnightrace. Der 21-Jährige studiert Wirtschaftswissenschaft in Innsbruck. Warum er an den Start geht? „Weil ich vom Skiweltcup extrem fasziniert bin. Ich möchte sehr gerne selbst testen, wie eisig und wie steil diese Hänge wirklich sind.“ Luca Ruggenthaler aus Sillian © KK/Ö3