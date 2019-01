Facebook

Die Schattseitner Dorfmusikanten treten selber nicht an – sie sind mit der Organisation beschäftigt © KK/Grafik Zlöbl

Es war Liebe auf den ersten Blick. Als 1913 eine Militärkapelle aus Böhmen in Nußdorf-Debant übernachtete und konzertierte, waren die Bewohner vom Genre sofort angetan. Daraufhin wurde unter der Leitung von Gastwirt Josef Wallensteiner eine eigene Musikgruppe gegründet – so steht es in der Chronik der örtlichen Musikkapelle. Mehr als hundert Jahre später hat die böhmisch-mährische Blasmusik in Nußdorf-Debant noch immer einen hohen Stellenwert. Und deshalb holt man nun die besten des Faches nach Osttirol.

