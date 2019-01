Facebook

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Vom Westen her nähert sich am Sonntag eine Kaltfront. Sie erreicht uns aber erst in der Nacht zum Montag. Tagsüber gibt es deshalb einen Mix aus etwas Sonnenschein und teils auch dichteren Wolkenfeldern.