Die Wahl ist ein Tauziehen zwischen Lienz und Tälern Osttirols sowie um Investitionen in Skigebiete © KK/Schultz-Gruppe

Die Freude war von kurzer Dauer: Franz Theurl wurde am 18. Dezember 2017 in seinem Amt als Obmann des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO) bestätigt. Er schaffte sechs Aufsichtsratssitze. Aber erst mit den Stimmen zweier Bürgermeister, die in den Aufsichtsrat kooptiert sind, rettete er seinen Obmann-Sessel.

