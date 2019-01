Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Irmgard und Hermann Schilcher, City-Ring-Obmann Robert Geiger und Luis Robitsch © Kasupovic

Klein, blau und fetzig: Der neue Skoda Fabia im Wert von 16.507 Euro war der Hauptpreis der heurigen City-Ring-Weihnachtsaktion. Verlost wurde er am Donnerstagabend im Autohaus Pontiller in Lienz. City-Ring Obmann Robert Geiger freute sich, dass 22 Besitzer von Siegerlosen gekommen waren. Die Glücksengerln Emma und Luca verhalfen schließlich Irmgard Schilcher aus Lainach (Rangersdorf) zum Sieg. "Das ist jetzt unser dritter Skoda", sagte Schilcher, die in Begleitung ihres Mannes Hermann Schilcher gekommen war. Die 36-Jährige erhielt das "Glückslos" beim Kauf von Weihnachtsgeschenken.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.